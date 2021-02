Cybersicurezza | ransomware e phishing continuano a peggiorare | sempre più attacchi nel 2020

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Proofpoint, azienda specializzata in sicurezza, ha da poco pubblicato il suo report annuale “State of the Phish“, che analizza i casi diaziendale, approfondendo in particolare consapevolezza, vulnerabilità e resilienza degli utenti. Il report è basato su un’analisi globale effettuata su oltre 600 professionisti della sicurezza di Stati Uniti, in Australia, Francia, Germania, Giappone, Spagna e Regno Unito, e una ricerca parallela condotta su 3.500 lavoratori adulti negli stessi sette paesi, analizzando i dati di oltre 60 milioni didisimulati inviati dai clienti di Proofpoint ai loro dipendenti nel corso di un anno, insieme a circa 15 milioni di e-mail segnalate dagli stessi utenti. Dai dati emerge la necessità di un approccio incentrato sulle persone per la protezione e la formazione di sicurezza, che ...