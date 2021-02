Corea del Nord, hacker tentano di rubare a Pfizer informazioni sul vaccino. Hanno cercato di “bucare” anche sistema di AstraZeneca (Di martedì 16 febbraio 2021) Hanno provato a violare il sistema informatico di Pfizer per carpire informazioni sul vaccino e le cure contro il Covid-19, forse più per venderli che per favorire lo sviluppo di un farmaco analogo. L’operazione, scrivono i media di Seul ripresi da Reuters, è stata condotta da alcuni hacker NordCoreani e un deputato, Ha Tae-keung, ha detto che il Parlamento è stato informato dalla Nis, l’agenzia d’Intelligence, che “la Corea del Nord ha cercato di ottenere tecnologie comprendenti il vaccino e le cure attraverso un cyberattacco alla Pfizer”. Non si tratta però dell’unica operazione di questo tipo, visto che l’anno scorso sempre sospetti pirati informatici di Pyongyang ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021)provato a violare ilinformatico diper carpiresule le cure contro il Covid-19, forse più per venderli che per favorire lo sviluppo di un farmaco analogo. L’operazione, scrivono i media di Seul ripresi da Reuters, è stata condotta da alcunini e un deputato, Ha Tae-keung, ha detto che il Parlamento è stato informato dalla Nis, l’agenzia d’Intelligence, che “ladelhadi ottenere tecnologie comprendenti ile le cure attraverso un cyberattacco alla”. Non si tratta però dell’unica operazione di questo tipo, visto che l’anno scorso sempre sospetti pirati informatici di Pyongyang ...

