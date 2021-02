Come ci sentiremo dopo questa pandemia? (Di martedì 16 febbraio 2021) “Come ci sentiremo dopo questa pandemia?”, oppure “Come si fa ad uscire dal buio dove ci troviamo e a causa del quale tanti che addirittura hanno lasciato la scuola?”. E, ancora, “l’ideale è tornare, tramite l’incontro con l’altro, alla visione precedente dal Covid, ma quell’ideale allora per noi era realtà. Segno che sono intercambiabili? E Come è possibile questo incontro con l’altro se ci è vietato frequentarci?”. Sono soltanto alcune delle tante domande, dirette e genuine, che gli studenti delle scuole superiori di Udine e provincia hanno rivolto allo psicanalista Massimo Recalcati, ospite dell’ultima conferenza che il Teatro Club Udine ha organizzato all’interno dei progetti dedicati proprio alle scuole. Due iniziative, guidate dal responsabile artistico per i ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 febbraio 2021) “ci?”, oppure “si fa ad uscire dal buio dove ci troviamo e a causa del quale tanti che addirittura hanno lasciato la scuola?”. E, ancora, “l’ideale è tornare, tramite l’incontro con l’altro, alla visione precedente dal Covid, ma quell’ideale allora per noi era realtà. Segno che sono intercambiabili? Eè possibile questo incontro con l’altro se ci è vietato frequentarci?”. Sono soltanto alcune delle tante domande, dirette e genuine, che gli studenti delle scuole superiori di Udine e provincia hanno rivolto allo psicanalista Massimo Recalcati, ospite dell’ultima conferenza che il Teatro Club Udine ha organizzato all’interno dei progetti dedicati proprio alle scuole. Due iniziative, guidate dal responsabile artistico per i ...

MichelaGuazzar2 : RT @giulipower: ??Non possiamo perderla, se non votiamo come pazze poi ci sentiremo in colpa?? VOTIAMO FORZA #prelemi #iostocongiulia #giuli… - giulipower : ??Non possiamo perderla, se non votiamo come pazze poi ci sentiremo in colpa?? VOTIAMO FORZA #prelemi… - 152Elena : RT @il_jo85: L'idea che tra un mese sentiremo le prime temperature primaverili, mi mette ansia. Si perché in #veneto inizieranno a comparir… - gattospinoso : RT @alinomilan: Con questo governo finirà il dilagare di uno dei vizi peggiori degli italiani: guardare alla politica come tifosi di calcio… - SandroZaro : RT @alinomilan: Con questo governo finirà il dilagare di uno dei vizi peggiori degli italiani: guardare alla politica come tifosi di calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sentiremo Beautiful, anticipazioni italiane: STEFFY e HOPE, la sfida che non si farà mai! Ecco perché

Consapevole che con Thomas come stilista la concorrenza sarà difficile da battere, Steffy si farà ... L'ultima volta che sentiremo nominare questa competizione sarà quando, di fronte a problematiche che ...

Le parole di Raskin, mente e anima dell'accusa dem

No, il passato e il futuro dell'America sono uomini come lui, o il 36enne deputato figlio di rifugiati eritrei Joe Neguse, uno degli altri "procuratori" dem. Ne sentiremo parlare.

Come ci sentiremo dopo questa pandemia? Udine20 Fedez e Michielin: «Noi, a Sanremo tra sogni e paure come in terapia»

Per gli amanti del pop italiano, quella di Francesca Michielin e Fedez all'Ariston sarà di fatto una reunion. Scalarono insieme le classifiche tra il 2013 e il 2014, prima con Cigno nero ...

Consapevole che con Thomasstilista la concorrenza sarà difficile da battere, Steffy si farà ... L'ultima volta chenominare questa competizione sarà quando, di fronte a problematiche che ...No, il passato e il futuro dell'America sono uominilui, o il 36enne deputato figlio di rifugiati eritrei Joe Neguse, uno degli altri "procuratori" dem. Neparlare.Per gli amanti del pop italiano, quella di Francesca Michielin e Fedez all'Ariston sarà di fatto una reunion. Scalarono insieme le classifiche tra il 2013 e il 2014, prima con Cigno nero ...