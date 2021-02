Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2020 2021 | classifica aggiornata dopo individuale Pokljuka

(Di martedì 16 febbraio 2021) Lagenerale delladell’dei Mondiali didi martedì 16 febbraio. Tiril Eckhoff mantiene il pettorale giallo. La svedese Hanna Oeberg, grazie al secondo posto iridato nella 15km, sale al secondo posto davanti a Marte Roeiseland. Hauser conserva la quarta piazza davanti all’azzurra Dorothea Wierer. Vittozzi rimane al 21esimo posto con 277 punti, mentre Carrara sale a quota 65 punti. Davidova, grazie alla vittoria odierna entra invece in top 10. Di seguito la graduatoria. I RISULTATI DELLA GARA LAGENERALE: T. Eckhoff NOR 755 H. Oeberg SWE 729 M. O. Roeiseland ...

SkySport : ULTIM'ORA BIATHLON MONDIALI, DOROTHEA WIERER 9^ nella gara individuale L'azzurra vince la Coppa del Mondo di specia… - Gazzetta_it : #Biathlon, #Mondiali: niente medaglia per la #Wierer, ma arriva la quarta Coppa di specialità nell’Individuale… - IlmsgitSport : #Biathlon, Dorothea #Wierer vince la Coppa del Mondo di specialità. Oro a Davidova nell'individuale - ilmessaggeroit : #Biathlon, Dorothea #Wierer vince la Coppa del Mondo di specialità. Oro a Davidova nell'individuale - UgoBaroni : RT @SkySport: ULTIM'ORA BIATHLON MONDIALI, DOROTHEA WIERER 9^ nella gara individuale L'azzurra vince la Coppa del Mondo di specialità #SkyS… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Coppa

NEVEITALIA.IT

di specialità a Wierer Neli Mondiali assegnano punti didel Mondo e questa gara era l'ultima prova da 15 Km nel calendario stagionale. Di conseguenza si assegnava ladel ......ha chiuso al nono posto la 15km dei Mondiali 2021 didi Pokljuka (Slovenia), risultato che l'ha collocata lontana dal podio ma le ha permesso per l'appunto di vincere la quartadi ...Dorothea Wierer con il 9° posto della gara individuale ha vinto la Coppa del Mondo di specialità della 15 km di Biathlon. Per l'azzurra, che due anni fa vinse il titolo ...Scatta la seconda settimana dei Mondiali di biathlon a Pokljuka, in Slovenia, dove domani, martedì 16 febbraio, alle ore 12.05, sarà in programma la 15 km individuale femminile. La gara sarà trasmessa ...