Bassetti punge Ricciardi | “Basta parlare di lockdown | è un disco rotto”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Se c’è bisogno di mettere un’area in zona rossa va fatto rapidamente, ma evitiamo di continuare adinazionale perché c’è qualcuno che è diventato un“. L’infettivologo Matteonon risparmia frecciate al consulente del ministro Speranza, Walter, dopo l’ennesima richiesta dinazionale per fermare il Covid. “Non siamo alla soglia di un nuovo– ha affermatoai microfoni dell’Adnkronos -. Dobbiamo avere un po’ di pazienza e di ordine, e le boutade non aiutano. I numeri dicono che abbiamo il 5% dei positivi, le ospedalizzazioni sono calate e la situazione non è di emergenza“. E ancora: “Guardando a quello che è successo un anno fa con i primi casi di coronavirus al ...