Barcellona, Griezmann: "Psg superiore in tutto. Dispiace ma non volevamo dare questa immagine" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Difficile trovare spiegazioni dopo un k.o così pesante in casa. Il calciatore del Barcellona Antoine Griezmann ci prova e così ha analizzato l'andata degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain, conclusasi con un clamoroso 1-4 a favore della squadra parigina al Camp Nou. "Sono stati superiori i francesi in tutto. Noi abbiamo avuto opportunità di far gol ma non abbiamo giocato la nostra partita migliore", ha commentato l'attaccante che ha assicurato che "non è l'immagine che vogliamo dare di noi. Dovevamo fare una partita quasi perfetta e non l'abbiamo fatto. È difficile segnare quattro gol al Parc des Princes anche se andremo a Parigi per cercare di vincere".

