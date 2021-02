Australian Open 2021: Nole e Serena infallibili, prova del nove per Nadal e Medvedev (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo circa dodici ore di tennis giocato è volta al termine una lunghissima giornata a Melbourne. Sulla Rod Laver Arena si sono infatti disputati i quattro quarti di finale degli Australian Open 2021, due maschili e due femminili e non è andata esattamente come ci si aspettava. Sicuramente non era previsto che Karatsev approdasse in semifinale e vincesse l’ennesimo match contro pronostico. Stupirsi ancora per questo giocatore russo, che sta battendo molti record e sta giocando un ottimo tennis, non è totalmente possibile. Nonostante i bookmakers lo dessero sfavorito, perciò, in cuor loro tutti gli appassionati erano consapevoli che una sua vittoria non sarebbe stata completa utopia. Specialmente visto che dall’altra parte della rete c’era Grigor Dimitrov, purtroppo spesso bravo a deludere le aspettative. A dir la verità il bulgaro era ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo circa dodici ore di tennis giocato è volta al termine una lunghissima giornata a Melbourne. Sulla Rod Laver Arena si sono infatti disputati i quattro quarti di finale degli, due maschili e due femminili e non è andata esattamente come ci si aspettava. Sicuramente non era previsto che Karatsev approdasse in semifinale e vincesse l’ennesimo match contro pronostico. Stupirsi ancora per questo giocatore russo, che sta battendo molti record e sta giocando un ottimo tennis, non è totalmente possibile. Nonostante i bookmakers lo dessero sfavorito, perciò, in cuor loro tutti gli appassionati erano consapevoli che una sua vittoria non sarebbe stata completa utopia. Specialmente visto che dall’altra parte della rete c’era Grigor Dimitrov, purtroppo spesso bravo a deludere le aspettative. A dir la verità il bulgaro era ...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - Redblack100x100 : RT @sportface2016: #AustralianOpen 2021: #Nole e #Serena infallibili, prova del nove per #Nadal e #Medvedev - sportface2016 : #AustralianOpen 2021: #Nole e #Serena infallibili, prova del nove per #Nadal e #Medvedev - Eurosport_IT : Serena Williams è la più grande atleta di sempre? ?? Guarda l'episodio di ????????????????????????: - Simo07827689 : RT @katroia: Australian open Melbourne Match Djokovic - Fritz alle 23,35 fermano il gioco per far defluire il pubblico, in quanto dalle 00,… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open: chi è Aslan Karatsev, il debuttante semifinalista più inatteso di sempre

Non era mai accaduto in Era Open che un debuttante negli Slam centrasse la semifinale. Basterebbe questo dato straordinario per fissare la portata dell'impresa di Aslan Karatsev all'Australian Open, ma c'è molto di più. UNO SLAM DA RECORD Australian Open Djokovic approfitta dello sciagurato Zverev: è in semifinale 5 ORE FA Con una classifica così bassa, mancava un semifinalista ...

Australian Open: Djokovic e Serena Williams in semifinale

Tennis. Il campione serbo Novak Djokovic, 33 anni, e la campionessa statunitense Serena Williams che di anni ne ha 39, si qualificano per le semifinali degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Per conquistare il pass per la finale, i due campioni dovranno affrontare rispettivamente il sorprendente russo Aslan Karatsev e la giapponese ...

Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic in semifinale, battuto Zverev Sky Sport Australian Open: Djokovic e Serena Williams in semifinale

Il campione serbo Novak Djokovic, 33 anni, e la campionessa statunitense Serena Williams che di anni ne ha 39, si qualificano per le semifinali degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande ...

Australian Open 2021: Nole e Serena infallibili, prova del nove per Nadal e Medvedev

Australian Open 2021: Novak Djokovic e Serena Williams sono approdati in semifinale a Melbourne, Nadal e Barty ci proveranno domani; attesa per il derby russo.

Non era mai accaduto in Erache un debuttante negli Slam centrasse la semifinale. Basterebbe questo dato straordinario per fissare la portata dell'impresa di Aslan Karatsev all', ma c'è molto di più. UNO SLAM DA RECORDDjokovic approfitta dello sciagurato Zverev: è in semifinale 5 ORE FA Con una classifica così bassa, mancava un semifinalista ...Tennis. Il campione serbo Novak Djokovic, 33 anni, e la campionessa statunitense Serena Williams che di anni ne ha 39, si qualificano per le semifinali degli, prima prova stagionale del Grande Slam. Per conquistare il pass per la finale, i due campioni dovranno affrontare rispettivamente il sorprendente russo Aslan Karatsev e la giapponese ...Il campione serbo Novak Djokovic, 33 anni, e la campionessa statunitense Serena Williams che di anni ne ha 39, si qualificano per le semifinali degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande ...Australian Open 2021: Novak Djokovic e Serena Williams sono approdati in semifinale a Melbourne, Nadal e Barty ci proveranno domani; attesa per il derby russo.