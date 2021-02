Amici: verifica a sorpresa per i ballerini (Di martedì 16 febbraio 2021) ballerini sotto giudizio nel daytime di oggi di Amici: i professori di danza li hanno votati, uno dopo l’altro, in un esame a sorpresa. Grande tensione da parte di Rosa, e un momento di sconforto per Martina, che non si è detta soddisfatta della sua esibizione, al contrario di Alessandro che come sempre ha mostrato grande sicurezza. Il serale si sta avvicinando e i coach di danza e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 febbraio 2021)sotto giudizio nel daytime di oggi di: i professori di danza li hanno votati, uno dopo l’altro, in un esame a. Grande tensione da parte di Rosa, e un momento di sconforto per Martina, che non si è detta soddisfatta della sua esibizione, al contrario di Alessandro che come sempre ha mostrato grande sicurezza. Il serale si sta avvicinando e i coach di danza e Articolo completo: dal blog SoloDonna

estreghetto_ : Bella sta verifica per i ballerini #amici - cherrybonnefoy : •impreparat* per la verifica di matematica •anzi proprio non sapeva della verifica •in ritardo per la scuola e ai s… - ilaryflames : Candeline a go go amici ???La verifica di inglese andrà bene??? - LOsservatore14 : @pietroraffa @73deva73 E se facessero una bella verifica fiscale ai suoi apostoli vedi DiMiao, Tontarelli ecc. comp… - Samarru3 : i miei amici questo San Valentino: * escono e stanno con le/i loro fidanzatx* io: *si organizza per studiare perc… -