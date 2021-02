Agenda del Governo Draghi: prima la fiducia poi il G7 (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Agenda del Governo Draghi si fa stretta e si riempie velocemente di impegni anche internazionali. Mercoledì si presentarà per la fiducia al Senato, giovedì sarà alla Camera e venerdì il debutto internazionale al G7. L’Agenda del Governo Draghi: quali appuntamenti aspettano il neo presidente del Consiglio? Sono diversi gli appuntamenti importanti segnati sull’Agenda del Governo Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) L’delsi fa stretta e si riempie velocemente di impegni anche internazionali. Mercoledì si presentarà per laal Senato, giovedì sarà alla Camera e venerdì il debutto internazionale al G7. L’del: quali appuntamenti aspettano il neo presidente del Consiglio? Sono diversi gli appuntamenti importanti segnati sull’del

Confindustria : Oggi l’incontro fra il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi e @CarloBonomi_. Abbiamo condiviso le nostr… - ItalyMFA : Consultazioni ad ampio raggio SG #Farnesina Amb. #Belloni con suo omologo @PhilipRBarton @FCDOGovUK. In agenda raff… - katiaamore : RT @ASampierdarena: Comunque, riguardo agli interventi non farmacologici per provare ad arrestare la diffusione del virus non deciderà il g… - silvia92745700 : RT @giangoSGV: l’Eurogruppo fa propria l’agenda #Draghi , le linee guida del gruppo di economisti del G30: aiutare le aziende redditizie, c… - Alessandro_Amad : RT @giangoSGV: l’Eurogruppo fa propria l’agenda #Draghi , le linee guida del gruppo di economisti del G30: aiutare le aziende redditizie, c… -