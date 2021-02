Windows Defender | risolto un grave bug che esisteva da 12 anni Ecco come aggiornare

(Di lunedì 15 febbraio 2021), l’antivirus predefinito del sistema operativo Microsoft, è affetto da una vulnerabilità piuttosto pericolosa, soprattutto perché è presente da più di 10senza che sia mai stata risolta. Tale vulnerabilità, conosciutaCVE-2021-24092, permette ai malintenzionati di prendere il controlloamministratori in caso di intrusione nel vostro sistema. Nonostante l’esistenza del bug sia stata accertata nei sistemialmeno dal 2009, la prima segnalazione è avvenuta solamente a novembre 2020 per mano di SentinelOne. Microsoft ha “prontamente” rilasciato una patch, disponibile nell’aggiornamento di febbraio 2021. Secondo il report della stessa azienda, questo problema non era mai stato rilevato poiché parte del driver BTR.sys (Boot Time Removal Tool). Tale ...

La società di sicurezza informatica SentinelOne ha individuato una vulnerabilità di Microsoft che è rimasta inosservata per almeno 12 anni : il colosso di Redmond ha corretto il problema con gli aggiornamenti del patch tuesday dello scorso martedì , dopo che SentinelOne ha ... Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per risolvere una vulnerabilità presente in dal 2009, ovvero da quasi 12 ...