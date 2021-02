VIDEO MotoGP, presentata la nuova Yamaha M1: Vinales e Quartararo i suoi alfieri (Di lunedì 15 febbraio 2021) presentata quest’oggi la nuova Yamaha M1 che darà l’assalto al Mondiale 2021 di MotoGP. Dopo stagioni di grandi delusioni, la Casa dei tre diapason punta su una nuova coppia di piloti per riportare l’iride a Iwata. Il duo sarà composto, infatti, dallo spagnolo Maverick Vinales e dal francese Fabio Quartararo, visto che Valentino Rossi correrà nel Team Petronas al fianco di Franco Morbidelli da quest’annata, avendo comunque un trattamento da ufficiale. Una M1 con delle forme sinuose e una livrea più elegante, ma comunque sulla falsariga di quella dell’anno passato. Le vere differenze saranno nel cuore della moto, con un motore profondamente rivisto e un telaio pensato per sfruttare meglio gli pneumatici Michelin, elementi critici della moto giapponese l’anno ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021)quest’oggi laM1 che darà l’assalto al Mondiale 2021 di. Dopo stagioni di grandi delusioni, la Casa dei tre diapason punta su unacoppia di piloti per riportare l’iride a Iwata. Il duo sarà composto, infatti, dallo spagnolo Mavericke dal francese Fabio, visto che Valentino Rossi correrà nel Team Petronas al fianco di Franco Morbidelli da quest’annata, avendo comunque un trattamento da ufficiale. Una M1 con delle forme sinuose e una livrea più elegante, ma comunque sulla falsariga di quella dell’anno passato. Le vere differenze saranno nel cuore della moto, con un motore profondamente rivisto e un telaio pensato per sfruttare meglio gli pneumatici Michelin, elementi critici della moto giapponese l’anno ...

di Claudio Franceschini) PRESENTAZIONE YAMAHA MOTOGP 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L'EVENTO La presentazione della Yamaha MotoGp 202 1 sarà offerta questa mattina, lunedì 15 ...

Dopo la Ducati, che martedì scorso ha tolto i veli dalle GP - 21 di Francesco Bagnaia e Jack Miller, oggi tocca al team Yamaha Monster Energy svelare le proprie M1. Dopo otto anni non ci sarà ...

L’approfondimento nel video qui sopra. Pochi sviluppi tecnici Non ci sono grandi novità tecniche, perchè il regolamento MotoGP ha congelato gran parte degli sviluppi, in particolare nell’area motore.

Presentata quest'oggi la nuova Yamaha M1 che darà l'assalto al Mondiale 2021 di MotoGP. Dopo stagioni di grandi delusioni, la Casa dei tre diapason punta su una nuova coppia di piloti per riportare l' ...

