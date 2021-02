Tg Lazio, edizione del 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il 18 febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli operatori della scuola e dell’università: saranno via web e scaglionate in tre fasce d’età: 55/45 anni, 35/44 e sotto i 34 anni. Ad annunciarlo è stato oggi l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Dall’inizio del prossimo mese, poi, tutti i 4000 medici di medicina generale del Lazio saranno impegnati nelle vaccinazioni contro il Covid. “Partiremo con il vaccino Astrazeneca dalla classe di età 1966- ha aggiunto l’assessore- faremo due classi al mese. Confidiamo, infine, dosi permettendo, di concludere le vaccinazioni per gli over 80 entro aprile”. COVID, INAUGURATI CENTRI VACCINI AUDITORIUM E TOR CERVARA Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il 18 febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli operatori della scuola e dell’università: saranno via web e scaglionate in tre fasce d’età: 55/45 anni, 35/44 e sotto i 34 anni. Ad annunciarlo è stato oggi l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Dall’inizio del prossimo mese, poi, tutti i 4000 medici di medicina generale del Lazio saranno impegnati nelle vaccinazioni contro il Covid. “Partiremo con il vaccino Astrazeneca dalla classe di età 1966- ha aggiunto l’assessore- faremo due classi al mese. Confidiamo, infine, dosi permettendo, di concludere le vaccinazioni per gli over 80 entro aprile”. COVID, INAUGURATI CENTRI VACCINI AUDITORIUM E TOR CERVARA

