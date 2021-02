Snowboardcross | Coppa del Mondo Reiteralm 2021 | programma | orari | tv Il calendario completo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è tempo per rifiatare, si torna subito a gareggiare. Terminati i Mondiali di Idre, riparte ladeldicon la terza gara stagionale. Si vola in Austria, sulle nevi di, con Michela Moioli che, dopo le due medaglie iridate, vuol tornare alla vittoria e conquistare la vetta nella classifica generale. Andiamo a scoprire ildelle gare e come seguirle in TV.DELMartedì 16 febbraio Ore 10.30 qualificazioni uomini e donne Giovedì 18 febbraio Ore 11.30 finali uomini e donne Diretta TV sui canali di Eurosport Diretta streaming su Eurosport Player Diretta scritta su OA Sport Foto: Fisi/Pentaphoto

