Sergio Ramos sprinta per riprendersi il Real Madrid: ecco il suo allenamento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un'operazione al menisco non ferma Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, capitano del Real Madrid, è pronto a riprendersi il suo posto in squadra. Attraverso i canali del club, il giocatore mostra il suo percorso di riabilitazione, fatto di cyclette e pesi. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un'operazione al menisco non ferma. Il difensore spagnolo, capitano del, è pronto ail suo posto in squadra. Attraverso i canali del club, il giocatore mostra il suo percorso di riabilitazione, fatto di cyclette e pesi. ITA Sport Press.

