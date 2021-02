Sci, rivolta contro chiusure. «Dieci miliardi di danni». Garavaglia: colpa del governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un addio definitivo allo sci amatoriale in questo inizio 2021, che manda oltre 10 miliardi in fumo per tutto l'indotto. Lo stop definitivo è confermato innanzitutto dal neoministro del... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un addio definitivo allo sci amatoriale in questo inizio 2021, che manda oltre 10in fumo per tutto l'indotto. Lo stop definitivo è confermato innanzitutto dal neoministro del...

... in Alta Valle di Susa, la scelta è stata di tenere i negozi con le serrande abbassate, con il suono delle campane della chiesa parrocchiale ad accompagnare la protesta di maestri di sci, operatori ...

