Sci | Mirabelli Pd | ‘Lega ora è al governo trovi soluzioni a problemi’

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Da un anno la Giunta lombarda passa tutto il suo tempo a nascondere le proprie inefficienze attaccando il. Ancora oggi, mentre è evidente l’ennesimo ritardo sulle vaccinazioni agli over 80, Fontana attacca Speranza invece di affrontare i problemi. Qualcuno informi il presidente della Regione Lombardia e il ministro Garavaglia che ilè cambiato e che la Lega è ale il loro compito è aiutare a trovarenon certo agitare i problemi o provare a prendersi meriti che, quando ci saranno, saranno dell’intero. La strada di incassare i vantaggi dell’azione discaricando sugli altri le responsabilità non porta lontano e non aiuta nè la Lombardia nè il Paese”. Così Franco, vicecapogruppo del Pd ...

