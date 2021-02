Sanremo 2021, Fedez: "Ansietta ma voglio godermi Festival" (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Per me è tutto abbastanza nuovo, sto scoprendo ritualità di questa grande tradizione che sono fantastiche. È il mio primo Sanremo quindi c'è un po' di Ansietta. Però il Festival voglio vivermelo tutto e godermelo". Fedez parla della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, dove sarà in gara dal 2 al 6 marzo in coppia con Francesca Michielin con il brano 'Chiamami per nome' (nessun riferimento al film 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino, assicurano i due). E se Francesca Michielin si dice "molto emozionata" (ma pronta a sostenere le ansie del partner canoro) e "dispiaciuta dalle polemiche sul Festival perché Sanremo permette di far ripartire moltissimi lavoratori dello spettacolo", Fedez ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Per me è tutto abbastanza nuovo, sto scoprendo ritualità di questa grande tradizione che sono fantastiche. È il mio primoquindi c'è un po' di. Però ilvivermelo tutto e godermelo".parla della sua prima partecipazione aldi, dove sarà in gara dal 2 al 6 marzo in coppia con Francesca Michielin con il brano 'Chiamami per nome' (nessun riferimento al film 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino, assicurano i due). E se Francesca Michielin si dice "molto emozionata" (ma pronta a sostenere le ansie del partner canoro) e "dispiaciuta dalle polemiche sulperchépermette di far ripartire moltissimi lavoratori dello spettacolo",...

