Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ arrivano in Italia in un elegante colore (Di lunedì 15 febbraio 2021) I tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ stanno per arrivare in Italia in una nuova colorazione. Scopriamo insieme di quale si tratta L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 15 febbraio 2021) I tabletTab S7 eTab S7+ stanno per arrivare inin una nuova colorazione. Scopriamo insieme di quale si tratta L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha avuto un inizio anno vivace nel segmento di fascia alta ma il colosso sudcoreano si sta occupando anche delle altre gamme ed ecco il nuovo Samsung Galaxy F62 . Questo smartphone promette di essere un mostro di autonomia con la sua batteria da 7000 mAh dopo il convincente Galaxy M51. Del nuovo Galaxy F62 si era già parlato all'inizio di ...

Samsung Galaxy F62: Caratteristiche Tecniche Display : 6,7 (2.400 x 1.080 pixel) Full HD+ Infinity - O Super AMOLED Plus 20:9 con 420 nits Processore : octa - core Samsung Exynos 9 Series 9825 7nm (...

Samsung annuncia il nuovo colore Mystic Navy per Galaxy Tab S7 e Tab S7+, ampliando ancora di più l'ecosistema Samsung Galaxy Samsung Newsroom Italy Samsung Galaxy F62 ufficiale con mega-batteria da 7.000 mAh

Samsung annuncia il nuovo colore Mystic Navy per Galaxy Tab S7 e Tab S7+. Ecco come è fatto

Arriva la nuova colorazione del Samsung Galaxy Tab S7 e S7+. È la Mystic Navy e si propone non solo come mera colorazione ma anche con alcune nuove funzionalità che riguardano la One UI 3.1. Ecco qual ...

