Reddito di cittadinanza 2021 | scarica e compila il modulo di domanda

Il Reddito di cittadinanza, una prestazione istituita con l'obiettivo di offrire sostegno economico e percorsi di inserimento sociale e professionale, viene erogato attraverso la Carta Rdc a condizione che il soggetto richiedente presenti specifici requisiti. Coloro che ne sono in possesso e che intendono affidarsi a questo servizio potranno presentare la domanda attraverso tre diverse modalità: il portale Inps, in cui è necessario autenticarsi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure con la Carta di Identità Elettronica. Centri di Assistenza Fiscale (CAF); uffici postali, dopo il quinto giorno di ciascun mese. Guida completa al Reddito di cittadinanza Vediamo ora nel dettaglio i requisiti indispensabili per richiedere il Rdc, tutti i passaggi per compilare in modo corretto ...

