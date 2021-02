Palù spiega: 'Il virus non ha intenzione di eliminarci, diventerà più buono per sopravvivere dentro di noi' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una interessante spiegazione sul Corriere della Sera di Giorgio Palù, presidente dell'agenzia italiana del farmaco (Aifa): 'Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre mesi, forse usciremo dal ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una interessantezione sul Corriere della Sera di Giorgio, presidente dell'agenzia italiana del farmaco (Aifa): 'Se terremo a bada ilnei prossimi due tre mesi, forse usciremo dal ...

globalistIT : - ispettoremax : RT @LucillaMasini: Secondo Palù dobbiamo rispettare rigorosamente le misure contro il Covid per un po' di mesi, o non ne usciamo. È un omon… - kiara86769608 : RT @LucillaMasini: Secondo Palù dobbiamo rispettare rigorosamente le misure contro il Covid per un po' di mesi, o non ne usciamo. È un omon… - LucillaMasini : Secondo Palù dobbiamo rispettare rigorosamente le misure contro il Covid per un po' di mesi, o non ne usciamo. È un… - Cybeo66 : RT @longagnani: Il prof. Palù attuale presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, spiega che la FDA sui tamponi molecolari (PCR)… -

Ultime Notizie dalla rete : Palù spiega Gli esperti chiedono lockdown, Gimbe: farebbe abbassare curva

Lo afferma Giorgio Palù, presidente dell'agenzia italiana del farmaco in una intervista al Corriere della Sera. La terza ondata, spiega il virologo, "si può evitare. Siamo in una fase discendente ...

Palù spiega: 'Il virus non ha intenzione di eliminarci, diventerà più buono per sopravvivere dentro di noi'

'Da virologo vorrei rassicurare', spiega il presidente di Aifa. 'Il virus ha tutto l'interesse a ... Poi, parlando della campagna vaccinale, Palù prende come esempio il caso Israele, dove metà della ...

Lo afferma Giorgio, presidente dell'agenzia italiana del farmaco in una intervista al Corriere della Sera. La terza ondata,il virologo, "si può evitare. Siamo in una fase discendente ...'Da virologo vorrei rassicurare',il presidente di Aifa. 'Il virus ha tutto l'interesse a ... Poi, parlando della campagna vaccinale,prende come esempio il caso Israele, dove metà della ...