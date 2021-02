Palermo, dubbi a centrocampo in vista della Turris: out Luperini e Odjer, Boscaglia studia le mosse (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Palermo pensa già alla sfida di mercoledì in casa della Turris.Palermo, che folla in zona play-off: i rosanero ottavi puntano il Teramo, Viterbese in grande spolveroI rosanero dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Bisceglie punta i campani per continuare a viaggiare positivamente in classifica nella speranza di poter magari scalare un'altra posizione. Per quanto riguarda la trasferta di Torre del Greco vi saranno due assenze pesanti ossia quelle dell'acciaccato Odjer e dello squalificato Luperini. Il ghanese alle prese con un problema al ginocchio dovrebbe dare forfait in vista della gara esterna contro i campani. A mister Boscaglia, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', nella zona nevralgica del campo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilpensa già alla sfida di mercoledì in casa, che folla in zona play-off: i rosanero ottavi puntano il Teramo, Viterbese in grande spolveroI rosanero dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Bisceglie punta i campani per continuare a viaggiare positivamente in classifica nella speranza di poter magari scalare un'altra posizione. Per quanto riguarda la trasferta di Torre del Greco vi saranno due assenze pesanti ossia quelle dell'acciaccatoe dello squalificato. Il ghanese alle prese con un problema al ginocchio dovrebbe dare forfait ingara esterna contro i campani. A mister, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', nella zona nevralgica del campo ...

