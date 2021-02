Myanmar | giro di vite contro le proteste dopo golpe

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Proseguono inle rivolteildi due settimane fa, che ha visto Aung San Suu Kyi arrestata insieme a centinaia di altri membri del suo governo democraticamente eletto. Centinaia di birmani sono scesi nuovamente in piazza per il decimo giorno consecutivo nonostante ildimesso in atto dai militari golpisti.

...di cittadini hanno manifestato anche dalle prime ore del mattino del 15 febbraio nonostante il... La protesta degli studenti di ingegneria e tecnologia leggi anche Colpo di Stato in, Suu ...7.00, ancora proteste.di vite Centinaia di birmani sono scesi nuovamente in strada nonostante ildi vite messo in atto dai militari golpisti. Dopo gli arresti di ieri, è aumentata la ...Prosegue in Myanmar le rivolta contro il golpe di due settimane fa. E' iniziato un giro di vite contro le proteste e la Cina manda gli aiuti.Centinaia di birmani sono scesi nuovamente in strada lunedì alle prime ore del mattino nonostante il giro di vite dei militari golpisti. Dopo gli arresti di domenica, è stata aumentata la presenza dei ...