«Mina Settembre», la seconda stagione ci sarà (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da quando si è arrampicata sul cornicione per salvare la vita di un uomo che voleva farla finita a quando si è addentrata tra i cunicoli della malavita per fare il suo lavoro, Mina Settembre non si è risparmiata nulla. Con il suo sorriso spontaneo, il cappotto rosso e un'impulsività che la maggior parte dei colleghi maschi le invidierebbe, l'assistente sociale interpretata da Serena Rossi non ha faticato poi molto a conquistare il pubblico di Raiuno che, dalla prima all'ultima puntata, l'ha sempre seguita con passione cercando di capire in che modo avrebbe risolto la sua complicata situazione amorosa e cosa le avrebbero consigliato Titti e Irene, le sue migliori amiche.

