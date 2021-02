Mina Settembre 2 | trama e quando andrà in onda la seconda stagione

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021)2 si fa? Se siesce? Domande che tutti gli appassionati alla serie si stanno facendo in queste ore. Infatti ieri sera su Rai 1, è andata inl’ultima puntata dellache ha lasciato un po tutti gli spettatori con l’amaro in bocca. Quindi la secin? >> Serena Rossi, con il compagno Davide in “”: «Imbarazzante e innaturale per me…», la fiction per la regia di Tiziana Aristarco è andata inper la prima volta domenica 17 gennaio 2021. Fin da subito ha riscosso un enorme successo. ...