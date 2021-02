Ma gli Stati Uniti non dovevano vietare TikTok? (Di lunedì 15 febbraio 2021) E anche altre app cinesi come WeChat: in realtà Trump non ha mai agito, e ora Biden ha chiesto tempo per valutare Leggi su ilpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) E anche altre app cinesi come WeChat: in realtà Trump non ha mai agito, e ora Biden ha chiesto tempo per valutare

TNannicini : Rotta balcanica. L’Europa e gli stati nazionali muti di fronte all'abisso dell'umanità! Vi aspetto oggi alle 18:30… - sanchezcastejon : Auguri al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Confidiamo che il nuovo governo italiano affronterà le sfide che i… - mtvitalia : ?? I BTS come non li hai mai visti ?? #MTVUnplugged ti aspetta su MTV Music (Sky 131 e 704) la notte tra il 23 e il… - Barbaga3Gaetano : RT @BBeltrame_G: ?? Un importante appuntamento: il 24 febbraio il webinar sulle opportunità per l'agroalimentare #MadeInItaly sul mercato de… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Ma gli Stati Uniti non dovevano vietare TikTok? -