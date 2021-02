Le scuse di Justin Timberlake a Britney Spears: "Le voglio bene, la rispetto, ho sbagliato" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sulla scia di accuse di sessismo e misoginia, Justin Timberlake si è scusato con Britney Spears e Janet Jackson: “Ho sbagliato”, ha detto il cantante, ex boyfriend della pop star e protagonista al Super Bowl del 2004 di un clamoroso episodio di “malfunzionamento del costume” che lasciò la Jackson a seno nudo.“Ho visto i messaggi, i tag, i commenti e voglio rispondere”, ha detto Timberlake sul suo profilo Instagram: “Sono profondamente dispiaciuto per le volte nella mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema. Capisco di aver fatto male e di essermi avvantaggiato di un sistema che perdona la misoginia e il razzismo”. Timberlake ha specificamente nominato la Spears e la Jackson: “voglio scusarmi con loro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sulla scia di accuse di sessismo e misoginia,si è scusato cone Janet Jackson: “Ho”, ha detto il cantante, ex boyfriend della pop star e protagonista al Super Bowl del 2004 di un clamoroso episodio di “malfunzionamento del costume” che lasciò la Jackson a seno nudo.“Ho visto i messaggi, i tag, i commenti erispondere”, ha dettosul suo profilo Instagram: “Sono profondamente dispiaciuto per le volte nella mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema. Capisco di aver fatto male e di essermi avvantaggiato di un sistema che perdona la misoginia e il razzismo”.ha specificamente nominato lae la Jackson: “scusarmi con loro ...

