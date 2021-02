L’anello tra Arisa e Andrea Di Carlo, un “reality romantico con alti e bassi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra Arisa e Andrea Di Carlo c’è un anello, ma anche tante incomprensioni. Le prime indiscrezioni arrivano su Libero da parte del giornalista Roberto Alessi che svela qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale della cantante. Che Arisa fosse fidanzata è stato svelato da Rudy Zerbi durante una delle recenti puntate del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Entrambi sono tra i docenti di canto della nuova edizione e proprio nel corso di uno speciale pomeridiano del sabato Zerbi ha involontariamente aggiornato i curiosi sulla situazione sentimentale di Arisa, in una relazione amorosa. In seguito sul web è stato svelato il nome del fortunato fidanzato: si tratta di Andrea Di Carlo. Tra i due è scattato l’amore da un po’ ma ora sembra che ci possano essere ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) TraDic’è un anello, ma anche tante incomprensioni. Le prime indiscrezioni arrivano su Libero da parte del giornalista Roberto Alessi che svela qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale della cantante. Chefosse fidanzata è stato svelato da Rudy Zerbi durante una delle recenti puntate del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Entrambi sono tra i docenti di canto della nuova edizione e proprio nel corso di uno speciale pomeridiano del sabato Zerbi ha involontariamente aggiornato i curiosi sulla situazione sentimentale di, in una relazione amorosa. In seguito sul web è stato svelato il nome del fortunato fidanzato: si tratta diDi. Tra i due è scattato l’amore da un po’ ma ora sembra che ci possano essere ...

