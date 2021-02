La scenetta di Giletti che mangia il kiwi (e intanto continua a invitare Mariano Amici) – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri a Non è l’Arena è tornato Mariano Amici, il medico ormai diventato, anche troppo, famoso per il suo esperimento in cui esegue il test del tampone su un kiwi per dimostrare che i tamponi non sono attendibili. Durante l’ennesimo spazio televisivo offerto a un medico che potrebbe essere presto sanzionato fino alla radiazione, Giletti ha messo su una scenetta per “sdrammatizzare”. Ha mangiato un kiwi in diretta dicendo “Va bene, ora lo mangio e vediamo cosa succede“. Niente, a parte continuare a dare visibilità a personaggi discutibili invece che a esperti che forniscono vere informazioni basate sulla scienza. Come spiegava qualche giorno fa il prof. Massimo Galli, primario di Infettivologia del Sacco, a “L’aria che tira”: “Quando determinate ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri a Non è l’Arena è tornato, il medico ormai diventato, anche troppo, famoso per il suo esperimento in cui esegue il test del tampone su unper dimostrare che i tamponi non sono attendibili. Durante l’ennesimo spazio televisivo offerto a un medico che potrebbe essere presto sanzionato fino alla radiazione,ha messo su unaper “sdrammatizzare”. Hato unin diretta dicendo “Va bene, ora lo mangio e vediamo cosa succede“. Niente, a partere a dare visibilità a personaggi discutibili invece che a esperti che forniscono vere informazioni basate sulla scienza. Come spiegava qualche giorno fa il prof. Massimo Galli, primario di Infettivologia del Sacco, a “L’aria che tira”: “Quando determinate ...

