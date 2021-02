Isola dei Famosi 2021 | il concorrente che non parte verrà sostituito da un ex campione olimpico?

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Come vi abbiamo scritto poco fa, Amedeo Goria potrebbe noncipare all’deiperché non avrebbe superato la visita medica. A quanto pare il suo degno sostituto è proprio dietro l’angolo, così come ci racconta il buon Massimo Galanto su Blogo. Massimiliano Rosolino verso l’dei? TvBlog oggi è in grado... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.