‘Io sto con Stiglitz: e sto in una botte di ferro!’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo so, è una mia pia antica illusione, ma in me è davvero dura a morire… Da anni scrivo dello stato di crisi profonda del nostro sistema manifatturiero (“food” e “fashion” esclusi): da anni, a parte pochi coraggiosi aficionados, il nostro mondo imprenditoriale e politico ostenta quanto sia dura d’orecchio una parte fondamentale del nostro sistema dirigente. Diventa perfino imbarazzante per me tornare sull’argomento. Qualche idea sul perché di cotanta sordità ce l’avrei, ma è inutile girarci attorno: vale quello che un senatore della Repubblica, oggi in carica, mi disse quando cercai di spiegargli con pazienza le basi del mio pensiero (gestione aziendale: che poi è sulle stesse orme del pensiero di Giuseppe De Rita): “Ah, ma tanto io sto con Stiglitz: e sto in una botte di ferro!” Ora io mi domando: ma che cosa volete che ne sappia il pur eccelso Joseph ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo so, è una mia pia antica illusione, ma in me è davvero dura a morire… Da anni scrivo dello stato di crisi profonda del nostro sistema manifatturiero (“food” e “fashion” esclusi): da anni, a parte pochi coraggiosi aficionados, il nostro mondo imprenditoriale e politico ostenta quanto sia dura d’orecchio una parte fondamentale del nostro sistema dirigente. Diventa perfino imbarazzante per me tornare sull’argomento. Qualche idea sul perché di cotanta sordità ce l’avrei, ma è inutile girarci attorno: vale quello che un senatore della Repubblica, oggi in carica, mi disse quando cercai di spiegargli con pazienza le basi del mio pensiero (gestione aziendale: che poi è sulle stesse orme del pensiero di Giuseppe De Rita): “Ah, ma tanto io sto con: e sto in unadi ferro!” Ora io mi domando: ma che cosa volete che ne sappia il pur eccelso Joseph ...

matteosalvinimi : #Salvini: Io ministro? Se mi si chiede di far parte di una squadra, per carattere la partita me la gioco, non sto i… - Tommasolabate : Per quanto mi riguarda, aderisco alla mozione “o Conte o morte”. Antonio, ovviamente. Io sto col mister. #JuventusInter #amala - RadioItalia : 'Ma se dovessimo spiegare, in pochissime parole, il complesso meccanismo, che governa l'armonia del nostro amore. B… - clikservernet : ‘Io sto con Stiglitz: e sto in una botte di ferro!’ - ginospadino : @laGattaSakura ????????allora io con chi sto chattando?!?????????? Buon giorno???????????? -