Incidente in A4 tra Dalmine e Capriate: 20enne ferita e lunghe code (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una ragazza di 20 anni ferita e lunghe code in zona. È il bilancio dell'Incidente avvenuto intorno alle 13.30 di lunedì lungo l'autostrada A4 tra Dalmine e Capriate. La dinamica è ancora da chiarire. Le prime informazioni parlano di una 20enne in gravi condizioni, con l'intervento sul posto di un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo per i soccorsi. Il sito della Società Autostrade segnale code nel tratto interessato da sinistro. L'articolo BergamoNews.

didimiyy : @doriana_1908 tranquilla, io avevo fatto ben 3 tweet dicendo che Selin sarebbe tornata come personaggio buono e che… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia fine code causa incidente tra Svincolo Dalmine (Km 167,7) e A4 Svincolo Capriate (Km 160,8) in… - TrafficoA : A4 - Dalmine-Capriate - Coda A4 torino-Trieste Coda tra Dalmine e Capriate per incidente - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa incidente tra Svincolo Dalmine (Km 167,7) e A4 Svincolo Capriate (Km 160,8) in direz… - TrafficoA : A4 - Dalmine-Capriate - Scorta Veicoli A4 torino-Trieste Scorta veicoli tra Dalmine e Capriate per incidente -