Incendio in un appartamento a Roma, morto un uomo di 50 anni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Incendio in un appartamento a Roma nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. morto un uomo di 50 anni. Roma – Incendio in un appartamento nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2021. L’allarme, come riportato dall’AdnKronos, è scattato intorno alle 2.30 in una palazzina composta da 14 piani. Per un uomo di 50 anni non c’è stato niente da fare, mentre una donna è stata trasportata per una intossicazione in ospedale. Massimo riserbo sulle condizioni. Deceduti anche un cane e un gatto. Indagini in corso Le indagini sono in corso per accertare meglio le cause dell’Incendio. Il rogo è divampato intorno alle 2.30 di lunedì 15 febbraio. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco e al ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021)in unnella notte tra il 14 e il 15 febbraio.undi 50in unnella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2021. L’allarme, come riportato dall’AdnKronos, è scattato intorno alle 2.30 in una palazzina composta da 14 piani. Per undi 50non c’è stato niente da fare, mentre una donna è stata trasportata per una intossicazione in ospedale. Massimo riserbo sulle condizioni. Deceduti anche un cane e un gatto. Indagini in corso Le indagini sono in corso per accertare meglio le cause dell’. Il rogo è divampato intorno alle 2.30 di lunedì 15 febbraio. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco e al ...

emergenzavvf : Stanotte i #vigilidelfuoco sono intervenuti a Rivodutri per l’#incendio in un appartamento: salvate dai… - news_mondo_h24 : Incendio in un appartamento a Roma, morto un uomo di 50 anni - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: Stanotte i #vigilidelfuoco sono intervenuti a Rivodutri per l’#incendio in un appartamento: salvate dai #vigilidelfuoco 2… - rep_roma : Roma, incendio in un appartamento al Laurentino: morto un 50enne. Grave una donna [aggiornamento delle 14:21] - Italia_Notizie : Roma, incendio in un appartamento 50enne muore tra le fiamme -