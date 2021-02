Il Verona torna a vincere, battuto il Parma 2-1 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Verona (ITALPRESS) – L'Hellas torna a vincere, il Parma sprofonda sempre più nella crisi. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare il Verona di Juric batte i gialloblù nel posticipo del Bentegodi per 2-1 grazie all'autogol di Grassi e alla rete di Barak. Senza gli squalificati Zaccagni e Faraoni il Verona torna a brillare e si conferma “bestia nera” per il Parma che in Veneto non conquista un punto dalla stagione 2000-01. Statistica che impressiona così come il ruolino pesantemente negativo dei gialloblù, autori di un pareggio e nove sconfitte nelle ultime dieci gare. Il match comincia con un Parma all'arrembaggio. E sono proprio i ducali a sbloccare la partita grazie a un calcio di rigore concesso dopo l'intervento del Var sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)(ITALPRESS) – L'Hellas, ilsprofonda sempre più nella crisi. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare ildi Juric batte i gialloblù nel posticipo del Bentegodi per 2-1 grazie all'autogol di Grassi e alla rete di Barak. Senza gli squalificati Zaccagni e Faraoni ila brillare e si conferma “bestia nera” per ilche in Veneto non conquista un punto dalla stagione 2000-01. Statistica che impressiona così come il ruolino pesantemente negativo dei gialloblù, autori di un pareggio e nove sconfitte nelle ultime dieci gare. Il match comincia con unall'arrembaggio. E sono proprio i ducali a sbloccare la partita grazie a un calcio di rigore concesso dopo l'intervento del Var sul ...

