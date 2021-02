Giro d’Italia 2021, chi parteciperà? Spiccano i nomi di Nibali, Bernal, Evenepoel, Vlasov e Pinot (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Giro d’Italia 2021 non è ancora stato presentato ma giorno dopo giorno si forma sempre di più la startlist di coloro che il prossimo 8 maggio prenderanno il via della Corsa Rosa in quel di Torino. Non sarà presente in vincitore uscente Tao Geoghegan Hart ne tutto il resto dell’ultimo podio milanese con Jack Haig e Wilco Kelderman, ma in compenso sarà nuovamente della partita il faro degli azzurri Vincenzo Nibali, che fronteggerà, su tutti, i ritrovati Egan Bernal, Remco Evenepoel, Simon Yates, Thibaut Pinot e la nuova stella del ciclismo russo Alexandr Vlasov. Ripartiamo dunque dallo Squalo dello Stretto Nibali, pronto a ributtarsi nella mischia per il suo decimo Giro d’Italia, e per tentare una ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilnon è ancora stato presentato ma giorno dopo giorno si forma sempre di più la startlist di coloro che il prossimo 8 maggio prenderanno il via della Corsa Rosa in quel di Torino. Non sarà presente in vincitore uscente Tao Geoghegan Hart ne tutto il resto dell’ultimo podio milanese con Jack Haig e Wilco Kelderman, ma in compenso sarà nuovamente della partita il faro degli azzurri Vincenzo, che fronteggerà, su tutti, i ritrovati Egan, Remco, Simon Yates, Thibaute la nuova stella del ciclismo russo Alexandr. Ripartiamo dunque dallo Squalo dello Stretto, pronto a ributtarsi nella mischia per il suo decimo, e per tentare una ...

