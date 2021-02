GF Vip, Rosalinda Cannavò prende la decisione sul fidanzato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo aver parlato con lo psicologo, l’attrice siciliana ha condiviso il suo pensiero e la sua decisione con Samantha De Grenet “Mamma mia Samy. Oggi è dura. Zenga è arrivato e mi ha abbracciata. Non so gestire questa situazione. Vorrei trovare le parole più opportune (con Giuliano, ndr). Io ho già capito tutto. Me l’ha detto anche la psicologa, di vivermela con serenità, che chi mi giudica è un problema loro. Mi ha detto che ho 28 anni e che con lui non ho figli o matrimonio. – ha continuato – Ok, però non so bene come gestirla. Sarei ipocrita a far finta e a scrivere una letterina di San Valentino a Giuliano, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa con Giuliano, era già così”, si sfoga con Samantha l’attrice siciliana. Leggi anche–> Complice il Gf Vip, Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò Così racconta ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo aver parlato con lo psicologo, l’attrice siciliana ha condiviso il suo pensiero e la suacon Samantha De Grenet “Mamma mia Samy. Oggi è dura. Zenga è arrivato e mi ha abbracciata. Non so gestire questa situazione. Vorrei trovare le parole più opportune (con Giuliano, ndr). Io ho già capito tutto. Me l’ha detto anche la psicologa, di vivermela con serenità, che chi mi giudica è un problema loro. Mi ha detto che ho 28 anni e che con lui non ho figli o matrimonio. – ha continuato – Ok, però non so bene come gestirla. Sarei ipocrita a far finta e a scrivere una letterina di San Valentino a Giuliano, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa con Giuliano, era già così”, si sfoga con Samantha l’attrice siciliana. Leggi anche–> Complice il Gf Vip, Andrea Zenga si dichiara aCosì racconta ...

