GF Vip | Adua Del Vesco e Andrea Zenga | scatta il primo bacio

(Di lunedì 15 febbraio 2021)Delin questi giorni si sono avvicinati sempre di più. Ieri sera, in occasione della festa di San Valentino, i due coinquilini mentre si trovavano da soli in camera da letto si sono scambiati il loro. Scopriamo nei dettagli quanto accaduto nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia. GF Vip,Delsi danno ilIn questi ultimi giorni, il rapporto traDelha subito una netta evoluzione. Quella che nelle passate settimane sembrava solo una semplice amicizia, ora pare si stia trasformando in qualcosa di più profondo. I ...

... specie da quandoha intrapreso un importante percorso di autoconsapevolezza all'interno del Grande Fratello. Spesso,ha manifestato incertezze e riserve sul suo rapporto con Giuliano, ...Aria! Dapprima l'attrice ha cercato di non pensarci troppo ballando in giardino con Tommaso Zorzi ma dopo averne parlato con il resto degli inquilini della Casa del GF, l'exdelle fiction è ..."Sta nascendo una nuova coppia nella Casa del "Grande Fratello Vip"? Nella notte, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono scambiati tenere effusioni. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, infatti, si sono ...