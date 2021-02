Donne Pd in rivolta, Povia: “Volevano fare le Drag-queen? Oggi sarebbero state coperte di insulti” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’universo rosa all’ombra del Pd è in rivolta. Le Donne del partito di Zingaretti sono in subbuglio per il pessimo trattamento ricevuto da Draghi e dal partito. Nemmeno un ministero piccolo, senza portafoglio. Tanto per salvare la faccia. Monta la protesta delle Donne del Pd Scava scava l’esecutivo di super Mario non solo non si è rivelato all’altezza delle aspettativa come ‘alto profilo’ ma ha deluso anche le aspettative femminili. Tradito le fan delle quote rosa. Le Donne del Pd protestano. Si agitano. Fanno rete e fanno discutere. Nel mirino un governo maschilista che non valorizza la presenza femminile. E non pensate ora di blandirci con qualche sottosegretariato, dicono. Noi rete Donne: Zingaretti ha sbagliato Su ministeri e quote rosa, “Zingaretti si sarebbe dovuto impegnare di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’universo rosa all’ombra del Pd è in. Ledel partito di Zingaretti sono in subbuglio per il pessimo trattamento ricevuto dahi e dal partito. Nemmeno un ministero piccolo, senza portafoglio. Tanto per salvare la faccia. Monta la protesta delledel Pd Scava scava l’esecutivo di super Mario non solo non si è rivelato all’altezza delle aspettativa come ‘alto profilo’ ma ha deluso anche le aspettative femminili. Tradito le fan delle quote rosa. Ledel Pd protestano. Si agitano. Fanno rete e fanno discutere. Nel mirino un governo maschilista che non valorizza la presenza femminile. E non pensate ora di blandirci con qualche sottosegretariato, dicono. Noi rete: Zingaretti ha sbagliato Su ministeri e quote rosa, “Zingaretti si sarebbe dovuto impegnare di ...

