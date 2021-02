Control è stato un successo e Remedy registra un anno da record anche senza nuove uscite (Di lunedì 15 febbraio 2021) Remedy ha vissuto il suo anno migliore in assoluto, con ricavi per l'intero anno in aumento del 30% a € 41,1 milioni. Gli ultimi risultati finanziari dello studio finlandese mostrano che l'utile operativo per i 12 mesi terminati il ??31 dicembre 2020 ha raggiunto i 13,2 milioni di euro, più del doppio dei 6,5 milioni di euro realizzati nel 2019. Nei risultati non certificati da luglio a dicembre 2020, i ricavi della società sono aumentati del 35% su base annua a 24,1 milioni di euro, mentre l'utile operativo è raddoppiato a 10,1 milioni di euro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha vissuto il suomigliore in assoluto, con ricavi per l'interoin aumento del 30% a € 41,1 milioni. Gli ultimi risultati finanziari dello studio finlandese mostrano che l'utile operativo per i 12 mesi terminati il ??31 dicembre 2020 ha raggiunto i 13,2 milioni di euro, più del doppio dei 6,5 milioni di euro realizzati nel 2019. Nei risultati non certificati da luglio a dicembre 2020, i ricavi della società sono aumentati del 35% su base annua a 24,1 milioni di euro, mentre l'utile operativo è raddoppiato a 10,1 milioni di euro. Leggi altro...

Claudiogram_it : è stato un bel viaggio, mi sono divertito a esplorare quasi ogni angolo dell'ambiente, mi sono fermato a scattare q… - MysteryFaith424 : E devo dire che la Carfagna non mi sta nemmeno particolarmente simpatica ( come politico, onestamente come donna ta… - _sassyhunnie_ : RT @fabioc___: Lasciatemi dire che ammiro il self control di Rosalinda, se fossi stato al suo posto mi sarei già fiondato sulle labbra di Z… - fabioc___ : Lasciatemi dire che ammiro il self control di Rosalinda, se fossi stato al suo posto mi sarei già fiondato sulle la… -