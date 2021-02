Clic day in Lombardia per i vaccini: ma il sito si impalla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alle 13 via alla prenotazione del vaccino per over 80 in Lombardia. Sul sito della Regione. Che però è andato presto in tilt. E alle 14 sono parecchie le segnalazioni di blocco. Ecco cosa scrive Simonetta Fiaccadori da Alzano Lombardo: Avviata procedura. 15 minuti coda Poco! Contenti. Poi: attendi codice Non arriva… Altri 15 minuti… Eccolo! È scaduto perché lo hai inserito in ritardo… Lo avete spedito tardi!!! Non fate i furbi!!! Aspetta il nuovo codice… … ‘spett.. ‘spett.. 10’ … Finalmente Sei in ritardo! Riprendi la procedura Anzi… No… Sessione scaduta RICOMINCIAHai 120.000 persone davanti a te… Più di un’ora… Mettiti comoda… ( e non fate i furbi anche voi… che la verifica di ricezione messaggi l’abbiamo fatta ) E Miriam Campana da Bergamo mostra una foto E niente, si è impallato, si riparte da …… Scrive il consigliere Niccolò ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alle 13 via alla prenotazione del vaccino per over 80 in. Suldella Regione. Che però è andato presto in tilt. E alle 14 sono parecchie le segnalazioni di blocco. Ecco cosa scrive Simonetta Fiaccadori da Alzano Lombardo: Avviata procedura. 15 minuti coda Poco! Contenti. Poi: attendi codice Non arriva… Altri 15 minuti… Eccolo! È scaduto perché lo hai inserito in ritardo… Lo avete spedito tardi!!! Non fate i furbi!!! Aspetta il nuovo codice… … ‘spett.. ‘spett.. 10’ … Finalmente Sei in ritardo! Riprendi la procedura Anzi… No… Sessione scaduta RICOMINCIAHai 120.000 persone davanti a te… Più di un’ora… Mettiti comoda… ( e non fate i furbi anche voi… che la verifica di ricezione messaggi l’abbiamo fatta ) E Miriam Campana da Bergamo mostra una foto E niente, si èto, si riparte da …… Scrive il consigliere Niccolò ...

MILANO Quel che più spaventa gli anziani, non è il vaccino, ma il clic day. Cioè il giorno in cui ? oggi in molte regioni italiane ? viene loro richiesta l'adesione alla campagna vaccinale tramite la registrazione su un portale informatico nel quale immettere dati ...

Oltre 70 mila persone in coda e tempi di attesa di oltre un’ora per prenotare il vaccino anti Covid per gli ultraottantenni in Lombardia ...

Campagna vaccinazione over 80, centralini presi d’assalto

MILANO – Comincia nel peggiore dei modi il “click-day” della campagna vaccinanale per i lombardi con più di 80 anni. Come era facile immaginare, il sito vaccinazionicovid.servizirl.it messo online dal ...

