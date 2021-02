Ciclismo | Davide Ballerini | “E’ stata una settimana fantastica Ora l’obiettivo sono le Classiche”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti del Tour de la Provence, gara a tappa in terra francese nella quale ha conquistato ben due successi intermedi. Il ciclista italiano della Deceuninck-QuickStep, in un’intervista concessa a Spazio, si è detto comprensibilmente soddisfatto dei risultati ottenuti. “Usciamo da questo Provence con tanta esperienza, di sicuro, buona motivazione e siamo riusciti a fare anche secondi in generale con Alaphilippe, quindi abbiamo dato il meglio di noi. Una grandissima, due vittorie. Non capita sempre“. Il 26enne nativo di Cantù è sicuro che nel proseguo della stagione potrà togliersi altre soddisfazioni.ha messo nel mirino gare molto importanti per le quali ha iniziato già a lavorare: “Adesso guardiamo avanti, alle ...