Chi è Roberta Dini | la moglie di Attilio Fontana

Roberta Dini è la moglie di Attilio Fontana. Elegante e chic, proviene da una famiglia molto famosa che nel 1975 ha fondato il noto marchio di abbigliamento Paul & Shark, conosciuto in tutto il mondo. Una tradizione, quella della famiglia di Roberta, che arriva da lontano e risale agli anni Venti quando Gian Ludovico Dini decise di fondare la Dama Spa, un'azienda di filato specializzata anche nella realizzazione di scatole per confezionare i capi. Un'attività che consentì collaborazioni con i grandi brand della moda, da Balenciaga e Dior. Roberta è inoltre nipote del noto architetto Claudio Dini e cugina del manager Francesco Dini.

