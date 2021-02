Brexit - Da gennaio è impossibile convertire le patenti del Regno Unito in Italia

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dall'12021, in seguito all'uscita deldall'Unione europea, non è più possibileledi oltremanica in permessi di guidani: lo ha precisato l'8scorso, con una circolare, la Motorizzazione civile. Dopo aver ricordato che il 31 dicembre è terminato il periodo di transizione che consentiva, in seguito al referendum sulladel 2017, di applicare ancora la normativa comunitaria ai documenti britannici, la direzione generale del ministero dei Trasporti ha però precisato che sono già in corso - in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri - specifiche trattative con le autorità britanniche per poter ripristinare il reciproco riconoscimento delledi guida, ai fini ...