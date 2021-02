Barty-Muchova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ashleigh Barty sfiderà Karolina Muchova, in occasione dei quarti di finale degli Australian Open 2021. La tennista Australiana dovrà vedersela con la collega ceca, fautrice delle eliminazioni della connazionale Karolina Pliskova e della belga Elise Mertens. Barty, invece, ha collezionato recenti successi ai danni di Ekaterina Alexandrova e Sherlby Rogers. Eurosport (canale 210 o 211, disponibile su Dazn) offrirà la diretta televisiva dell’evento, con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito allo scontro tra l’Australiana e la ceca, valevole un posto per le semifinali del primo Slam ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ashleighsfiderà Karolina, in occasione dei quarti di finale degli. La tennistaa dovrà vedersela con la collega ceca, fautrice delle eliminazioni della connazionale Karolina Pliskova e della belga Elise Mertens., invece, ha collezionato recenti successi ai danni di Ekaterina Alexandrova e Sherlby Rogers. Eurosport (210 o 211, disponibile su Dazn) offrirà latelevisiva dell’evento, con Eurosport Player a fungere da supporto. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito allo scontro tra l’a e la ceca, valevole un posto per le semifinali del primo Slam ...

Ubitennis : Australian Open: Ash Barty è perfetta, sarà 'quarto fantasia' contro Karolina Muchova - vincenzoarmetta : Oggi 2 sorprese negli ottavi femminili non mi aspettavo la sconfitta della mertens che è molto solida sta giocando… - oktennis : Ash Barty batte Shelby Roger e approda ai quarti #AusOpen - vitasportivait : ??#Tennis | #AusOpen ?? Primo quarto di finale in carriera agli AO per #Muchova ???? Altra grande prestazione dell… - SuperTennisTv : Si conclude l'avventura di Fognini e Berrettini a Melbourne. Derby russo tra Rublev e Medvedev per un posto in SF??… -