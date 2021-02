Australian Open 2021: Matteo Berrettini si ritira dal torneo. Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale senza giocare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non ci sarà l’ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas a chiudere il programma della Rod Laver Arena. Il romano, numero 10 del mondo e 1 d’Italia, è stato costretto al forfait dai problemi addominali (in particolare uno stiramento) che ne hanno condizionato il finale di partita, pur vinto, contro il russo Karen Khachanov al terzo turno. Il greco passa così ai quarti di finale senza giocare un solo 15, e sfiderà Rafael Nadal, che ha sconfitto poco fa in tre set Fabio Fognini nell’ultimo incontro della sessione diurna sul Centrale dello Slam di Melbourne, attualmente chiuso al pubblico causa lockdown di cinque giorni dello Stato Australiano della Victoria. A Berrettini ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non ci sarà l’ottavo ditraa chiudere il programma della Rod Laver Arena. Il romano, numero 10 del mondo e 1 d’Italia, è stato costretto al forfait dai problemi addominali (in particolare uno stiramento) che ne hanno condizionato ildi partita, pur vinto, contro il russo Karen Khachanov al terzo turno. Il greco passa così aidiun solo 15, e sfiderà Rafael Nadal, che ha sconfitto poco fa in tre set Fabio Fognini nell’ultimo incontro della sessione diurna sul Centrale dello Slam di Melbourne, attualmente chiuso al pubblico causa lockdown di cinque giorni dello Statoo della Victoria. A...

