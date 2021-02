Ancora accuse contro Joss Whedon, James Marsters su Buffy: “Set tossico” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Joss Whedon Ancora nel mirino delle accuse per abuso di potere. James Marsters è un altro degli attori di Buffy a confermare quanto il clima sul set di una delle serie cult di sempre fosse “tossico” a causa della presenza del regista. La prima a parlare è stata Charisma Carpenter, che ha raccontato della sua terribile esperienza col creatore di Buffy, prima nella serie tv e poi nel suo spin-off, Angel. Anche le sue ex colleghe l’hanno supportata, come Sarah Michelle Gellar e Amber Benson. Nel confermare il comportamento inappropriato di Whedon, Michelle Trachtenberg ha lasciato intuire che il regista ha abusato del suo potere per “avvicinarsi” fin troppo all’attrice, all’epoca dei fatti Ancora ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)nel mirino delleper abuso di potere.è un altro degli attori dia confermare quanto il clima sul set di una delle serie cult di sempre fosse “” a causa della presenza del regista. La prima a parlare è stata Charisma Carpenter, che ha raccontato della sua terribile esperienza col creatore di, prima nella serie tv e poi nel suo spin-off, Angel. Anche le sue ex colleghe l’hanno supportata, come Sarah Michelle Gellar e Amber Benson. Nel confermare il comportamento inappropriato di, Michelle Trachtenberg ha lasciato intuire che il regista ha abusato del suo potere per “avvicinarsi” fin troppo all’attrice, all’epoca dei fatti...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora accuse India, s'intensifica la repressione contro i contadini e i dissidenti

In India non si è ancora fermata la repressione delle proteste contro l'emendamento alla legge di cittadinanza che già ... Le accuse a loro carico vanno dalla diffusione di notizie errate all'incitamento ...

La sfida di cuori per Navalny. Putin: "Sfruttato dall'Occidente"

Navalny è ancora in prigione dopo il ritorno in Russia seguito al suo avvelenamento nell'agosto ... Putin ha colto l'occasione per lanciare le sue accuse fuori dal proprio Paese. Il presidente russo ha ...

Chi è Walter Ricciardi, il «professor lockdown» Il Sole 24 ORE Stadia vive ancora: nel 2021 sono attesi 'più di 100 giochi'

Ci sono "più di 100 giochi" in arrivo su Google Stadia nel 2021. Pochi giorni dopo aver annunciato la chiusura dei team di sviluppo interni, un post sul blog della community ha confermato che giochi c ...

Ancora manifesti strappati. Viviamo Monte Porzio denuncia l’ennesimo episodio

La lista che fa riferimento all’amministrazione Pulcini, denuncia l’ennesimo episodio di inciviltà rispetto ai manifesti politici affissi sulle plance cittadine. Stessa sorte che tocca, da quasi un an ...

