1 minuto in Borsa 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per Piazza Affari. Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+5,18%). I più forti ribassi si verificano su Interpump, che continua la seduta con -1,12%. Sul mercato delle materie prime, l’oro è sostanzialmente stabile su 1.820,4 dollari l’oncia. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore della Produzione industriale è -1,6%. In Giappone, annunciato il PIL, pari a 3%. Domani saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sul PIL dall’Unione Europea. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.844,5 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Tele) – Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per Piazza Affari. Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+5,18%). I più forti ribassi si verificano su Interpump, che continua la seduta con -1,12%. Sul mercato delle materie prime, l’oro è sostanzialmente stabile su 1.820,4 dollari l’oncia. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore della Produzione industriale è -1,6%. In Giappone, annunciato il PIL, pari a 3%. Domani saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sul PIL dall’Unione Europea. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.844,5 punti.

adorvharry : porto sempre un pacchetto di fazzoletti in borsa, sono troppo diretta con le persone e non sia mai dico qualcosa e… - Barbie_Satana : RT @esteemportugal: lei l'amica più infame che si merita le lame, si è fregata la borsa un minuto prima poi sfancula miranda al telefono #i… - esteemportugal : lei l'amica più infame che si merita le lame, si è fregata la borsa un minuto prima poi sfancula miranda al telefon… - blu_chip : Diario di borsa speculativo: 'Volevo dire a Elon che investire 1,5 Mrd di dollari in Bitcoin non sono nulla se con… -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 15 febbraio 2021

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.844,5 punti.

Bonus Sud, agevolazioni imprese bloccate: manca via libera di Bruxelles

Salvo interventi dell'ultimo minuto, le imprese del sud Italia martedì 16 febbraio, giorno di scadenza dei versamenti contributivi all'Inps, non potranno beneficiare della decontribuzione prevista dalla legge di Bilancio . Lo ...

1 minuto in Borsa 15 febbraio 2021 Borsa Italiana Bonus Sud, agevolazioni imprese bloccate: manca via libera di Bruxelles

(Teleborsa) - Salvo interventi dell'ultimo minuto, le imprese del sud Italia martedì 16 febbraio, giorno di scadenza dei versamenti contributivi all'Inps, non potranno beneficiare della decontribuzion ...

Alfieri Asti American Football, importante borsa di studio all'estero per Alessandro Marino

La borsa è stata assegnata dalla Fondazione Mighetto, nata per ricordare Federico, morto 4 anni fa sotto una valanga ...

Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.844,5 punti.Salvo interventi dell'ultimo, le imprese del sud Italia martedì 16 febbraio, giorno di scadenza dei versamenti contributivi all'Inps, non potranno beneficiare della decontribuzione prevista dalla legge di Bilancio . Lo ...(Teleborsa) - Salvo interventi dell'ultimo minuto, le imprese del sud Italia martedì 16 febbraio, giorno di scadenza dei versamenti contributivi all'Inps, non potranno beneficiare della decontribuzion ...La borsa è stata assegnata dalla Fondazione Mighetto, nata per ricordare Federico, morto 4 anni fa sotto una valanga ...