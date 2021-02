Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 febbraio 2021)DEL 14 FEBBRAIOORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIAT INTERNA TRA L’A24-TERAMO E L’APPIA SPOSTIAMOCI SULLA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA ED IL PONTE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLAINA, COGLAIMO L’OCCASIONE PER RICORDARVI CHE ATTUALMENTE PER TALI LAVORI RISULTA CHIUSO ALLA CIRCONE VEICOLARE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREIZONE DEL RACCORDO CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSE ALL’ATELZZA DI ...