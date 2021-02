Tragedia in montagna, una valanga si prende la vita Marcello: aveva 41 anni (Di domenica 14 febbraio 2021) Emilia Romagna, la Tragedia strappa via la vita dell’ingegner Marcello Fiorentini. Una notizia drammatica per la comunità di Lama Mocogno, quella della morte del giovane amministratore travolto dalla valanga. Il suo corpo è stato trovato sotto la neve, ormai privo di vita. Al momento della Tragedia Marcello non era solo, ma in compagnia di due persone, una residente a Modena e l’altra a Scandiano. I tre appassionati di alpinismo erano partiti dal rifugio Vittoria con l’intento di dedicarsi alla calata nei canali del Monte Giovo. Con piccozze e ramponi Marcello e i due hanno cominciato a risalire lungo il canale denominato Joe Condor nella zona del triangolo tra il Lago Baccio e il Monte Giovo, quando dopo essersi arrampicati per circa 300 metri, sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Emilia Romagna, lastrappa via ladell’ingegnerFiorentini. Una notizia drammatica per la comunità di Lama Mocogno, quella della morte del giovane amministratore travolto dalla. Il suo corpo è stato trovato sotto la neve, ormai privo di. Al momento dellanon era solo, ma in compagnia di due persone, una residente a Modena e l’altra a Scandiano. I tre appassionati di alpinismo erano partiti dal rifugio Vittoria con l’intento di dedicarsi alla calata nei canali del Monte Giovo. Con piccozze e ramponie i due hanno cominciato a risalire lungo il canale denominato Joe Condor nella zona del triangolo tra il Lago Baccio e il Monte Giovo, quando dopo essersi arrampicati per circa 300 metri, sono ...

