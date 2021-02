Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.3 (Di domenica 14 febbraio 2021) Una scossa di magnitudo 7.3 è stata registrata nella parte Nord - orientale del Giappone, con epicentro a 60 chilometri di profondita nella prefettura di Fukushima. Più di 120 persone hanno subito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) Unadi7.3 è stata registrata nella parte Nord - orientale del, con epicentro a 60 chilometri di profondita nella prefettura di Fukushima. Più di 120 persone hanno subito ...

Agenzia_Ansa : Un forte terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone al largo di Fukushima. Al buio 950mila, task for… - MediasetTgcom24 : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo #giappone - SkyTG24 : Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.1 - TradGiappone : RT @italiagiappone: #Giappone, #terremoto di magnitudo 7.1 al largo di #Fukushima - saluti37 : Il #terremoto in #Giappone riporta alla memoria lo tsunami mortale del 2011 -