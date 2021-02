Star Wars Battlefront 2, presto in arrivo contenuti legati a The Mandalorian? L'attrice di Iden Versio stuzzica i fan (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono passati più di tre anni dal lancio di Star Wars Battlefront 2 e, dopo un inizio decisamente poco promettente, gli sviluppatori di DICE sono riusciti a far l'impossibile e trasformare quel titolo dato per spacciato in un gioco di tutto rispetto. Anche se il supporto al gioco, per quanto riguarda i contenuti extra, è terminato ufficialmente l'anno scorso, il titolo è ancora giocato da parecchie persone, segno che l'interesse non è ancora svanito del tutto. Forse, proprio in virtù di questo interesse, presto Star Wars Battlefront 2 potrebbe ricevere qualche aggiornamento speciale. L'attrice Janina Gavankar, colei che aveva prestato voce e fattezze alla protagonista della campagna singleplayer di Battlefront 2, ... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono passati più di tre anni dal lancio di2 e, dopo un inizio decisamente poco promettente, gli sviluppatori di DICE sono riusciti a far l'impossibile e trasformare quel titolo dato per spacciato in un gioco di tutto rispetto. Anche se il supporto al gioco, per quanto riguarda iextra, è terminato ufficialmente l'anno scorso, il titolo è ancora giocato da parecchie persone, segno che l'interesse non è ancora svanito del tutto. Forse, proprio in virtù di questo interesse,2 potrebbe ricevere qualche aggiornamento speciale. L'Janina Gavankar, colei che aveva prestato voce e fattezze alla protagonista della campagna singleplayer di2, ...

